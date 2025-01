Nowe lokalizacje, zaplanowane na ten i przyszły rok, zaoferują niemal 8 tys. m² dodatkowej powierzchni handlowej i stworzą aż 400 nowych miejsc pracy . W oficjalnym komunikacie Primarku podano, że inwestycja może wynieść ponad 25 milionów euro. W efekcie liczba sklepów sieci w Polsce wzrośnie do 10, a powierzchnia handlowa zwiększy się o 25 proc.

Nowe sklepy Primark w Polsce

Felicity w Lublinie, Atrium Biała w Białystoku, Promenada w Warszawie.

– Polska to dla nas strategiczny rynek, na którym Primark stale poszerza swoją obecność. Jesteśmy dumni z tego, jak ciepło zostaliśmy przyjęci, a nasi klienci chętnie wracają do naszych sklepów. To dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, którzy stali się najlepszymi ambasadorami marki, osiągnęliśmy tak duży sukces – powiedział Maciej Podwojski, szef Primark w regionie.