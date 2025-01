Co za zmiana pogody. Trudno uwierzyć, co zaraz stanie się z temperaturą

To, co dzieje się ostatnio w pogodzie, można nazwać huśtawką. Dopiero co było bardzo ciepło, bo tak można nazwać nawet 14 stopni na plusie na początku stycznia. W weekend przyszły zamiecie śnieżne. W wielu miejscach Polski pokrywa śnieżna osiągnęła nawet kilkadziesiąt centymetrów i nadal się utrzymuje na przykład w Warszawie. Przed nami jednak gwałtowne zmiany. Oto co nas czeka w najbliższych dniach.