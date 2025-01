Trzaskowski traci w nowym sondażu. Jest komentarz polityka

Jak podkreślił, jest on zdania, iż "prawdziwe różnice" pomiędzy nim a kandydatem PiS są "niewielkie". – Zresztą pokazują to wszystkie badania pokazujące różnicę między partiami politycznymi. Kandydatów i kandydatek zresztą pojawia się coraz więcej. My będziemy mogli cokolwiek ocenić, prawdziwą siłę kandydatów i kandydatek, jeżeli na dobre rozpocznie się kampania wyborcza – wskazał.

Karol Nawrocki na swojej konferencji powiedział z kolei: – To bardzo oczywista informacja, że poparcie wiceprzewodniczącemu PO spada. Śledzimy tę kampanię wyborczą pozbawioną dynamizmu, kampanię wsteczną, kampanię, w której wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski właściwie reprezentuje w ciągu jednego tygodnia siedem sprzecznych stanowisk w stosunku do samego siebie. Jeśli spadło, to znaczy, że Polacy także to widzą.