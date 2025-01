Sondaż prezydencki firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM wywołał lawinę komentarzy. Rafał Trzaskowski pozostaje liderem, ale jego przewaga nad Karolem Nawrockim mocno się zmniejszyła. To dopiero pierwszy etap kampanii, ale co kandydat Koalicji Obywatelskiej już teraz powinien zmienić, żeby zatrzymać ten trend? Redakcja naTemat.pl zapytała ekspertów.

Co Rafał Trzaskowski powinien poprawić w kampanii wyborczej? Fot. ANDRZEJ IWANCZUK / REPORTER

We wspomnianym sondażu Opinia24 dla RMF FM Rafał Trzaskowski uzyskał 29,8 proc. poparcia, jednak dostał poważny sygnał ostrzegawczy. W badaniu tej samej pracowni sprzed miesiąca chciało na niego głosować 38,6 proc. ankietowanych.

Drugie miejsce zajął kandydat PiS Karol Nawrocki z wynikiem 22,6 proc. W jego przypadku poparcie jest bardziej stabilne – miał 23,3 proc. w grudniowym badaniu.

Co Trzaskowski powinien poprawić w kampanii? Oni zapytali ekspertów

Dodajmy, że kampania prezydencka ruszy oficjalnie we wtorek 15 stycznia, jednak co Trzaskowski może i powinien zrobić już teraz, aby zatrzymać ten trend? Redakcja naTemat.pl zapytała o to ekspertów.

Dr Patryk Wawrzyński, politolog, badacz komunikacji emocjonalnej i wpływu społecznego z Uniwersytetu Szczecińskiego, wskazał na przykład na mowę ciała.

– Radziłbym, więcej różnorodności. Rafał Trzaskowski ma świetną cechę, praktycznie poza nim niespotykaną w polskiej polityce. W swojej komunikacji niewerbalnej ma bardzo dużo sygnałów sympatii. To jest jego bardzo wyróżniająca cecha. On ma dużo życzliwej sympatii w stosunku do osób i jest to odbierane jako sygnał wyraźnej przyjazności. Ale to jest też bardzo monotonne. Niewiele więcej się dzieje – powiedział w rozmowie z Katarzyną Zuchowicz.

– W którymś momencie w tej kampanii Rafał Trzaskowski potrzebowałby więc czegoś więcej niż tylko życzliwość i pozytywność. Musi zaprezentować się swoim potencjalnym wyborcom również jako ktoś, kto będzie w stanie być stanowczy. I tej rzeczy niewerbalnie zawsze najwięcej brakowało Trzaskowskiemu. On nie sprawia wrażenia polityka, który jest w stanie w pełni postawić na swoim – dodał.

Zdaniem Łukasza Kacy, eksperta negocjacji i komunikacji niewerbalnej, kandydat KO "gra już kartą trochę za bardzo prezydencką".

– W ostatnim czasie dużo było jego wystąpień wręcz orędziowych. Nie wiem, czy trochę to nie jest błąd zbytniej pewności siebie. Bronisław Komorowski już kiedyś go popełnił, gdy powiedział słynne słowa, że "nie ma z kim przegrać". A pamiętajmy, że w Polsce, gdy ktoś wychodzi z mocnej pozycji, to ludzie nie do końca to lubią – zauważył w rozmowie z naTemat.pl.

Łukasz Kaca uważa, że Rafał Trzaskowski ma jeden problem i przede wszystkim nad nim powinien popracować.

– W naszym kraju cały czas jest postrzegany jako człowiek z elity. Wokół tego jest cała narracja, że jest człowiekiem bardziej światowym niż polskim. Myślę, że to oraz niektóre jego wystąpienia powodują, że pozycjonuje się dość wysoko i staje w pozycji autorytetu. Ale dla niektórych ludzi jest to po prostu odstraszające – ocenił.

I zaznaczył, że przy wyborach prezydenckich, gdy ludzie głosują bezpośrednio na człowieka, lubimy, żeby to był człowiek blisko ludu. A na takiego właśnie zaczyna się pozycjonować Nawrocki. – Rafał Trzaskowski automatycznie może wypadać więc jako człowiek bardziej z elity. To w Polsce najczęściej nie jest dobrze odbierane. Myślę, że to może być główny powód – stwierdził ekspert.

A czy Trzaskowski powinien zmienić język?

– Nie powiedziałbym, że powinien zmienić język, w takim sensie, że powinien się odgrzecznić. Ale myślę, że powinien zacząć mówić bardziej prostym językiem – skomentował Łukasz Kaca.

"Rafała Trzaskowskiego gubią dwie rzeczy"

Inny z ekspertów ds. komunikacji niewerbalnej, który wspomniał o walizkach i firankach – prosi o zachowanie anonimowości – powiedział nam, że jego zdaniem na dziś Trzaskowskiego gubią dwie rzeczy.

– Pierwsza rzecz to pycha, bo oni już się koronują. A Polacy nie lubią takiego braku pokory. Niektórzy już mówią o nim polska Kamala Harris. Ona też już witała się z gąską. A druga rzecz to fakt, że Trzaskowski ma lewicowe poglądy i to, że pojawili się kandydaci Lewicy, zabrało mu trochę poparcia – stwierdził.

Jego zdaniem Trzaskowski jest też odrealniony. – Ludzie muszą utożsamiać się z kandydatem. Tu mamy zbyt dużo pewności siebie. Ja radziłbym więcej naturalności, więcej realizmu i prawdziwości, bardziej bliżej ludzi. Dla nnie noworoczne orędzie prezydenta było esensją tego, co złe w tej kampanii – dodał nasz rozmówca.

Dr Wawrzyński uważa na przykład, że Trzaskowski powinien starać się zniechęcić do głosowania na Nawrockiego część lewego czy centrowego skrzydła wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo jego nacjonalistyczna retoryka i postrzeganie patriotyzmu na pewno nie wszystkim w PiS się podoba.

– Myślę też, że chodzi o to, żeby nie ulegać pewnej presji kampanijnej ze strony Karola Nawrockiego i tego, w jaki sposób prowadzi kampanię. Jestem przekonany, że i Rafał Trzaskowski, i pozostali kandydaci najlepiej wyjdą na prowadzeniu swojej własnej opowieści o prezydenturze. To nie chodzi o to, żeby reagować na to, co robią inni, tylko żeby udowodnić wyborcy, że jest się politykiem formatu prezydenckiego – podkreślił.

