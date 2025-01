– Nie wykluczam, że agresywna antyrosyjska polityka Kiszyniowa doprowadzi do tego, że Mołdawia albo stanie się częścią innego państwa, albo w ogóle przestanie istnieć – wypalił w pewnym momencie były pracownik zarządu KGB w Leningradzie. To samo zdanie padło także w kontekście Ukrainy .

Kim jest Nikołaj Patruszew? Były oficer KGB straszy Mołdawię, że "przestanie istnieć"

Od 1994 do 1998 był szefem zarządu Organizacyjno-Inspekcyjnego Departamentu Kadrowo-Organizacyjnego Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Za swoje zasługi, w 1998 roku, został powołany na szefa Głównego Zarządu Kontroli Prezydenta Rosji . Jeszcze w tym samym roku powrócił do FSB na stanowisko zastępcy dyrektora i szefa departamentu zajmującego się bezpieczeństwem ekonomicznym.

Dowód? W sylwestra 1999, kiedy Borys Jelcyn ogłosił, że Putin przejmie jego obowiązki, dyktator z generałem i swoimi żonami polecieli śmigłowcem do żołnierzy walczących w Czeczenii i napili się z nimi szampana. Za czasów Patruszewa w FSB doszło też do głośnych zabójstw krytyków Kremla, w tym dziennikarki Anny Politkowskiej. Za jego panowania w Londynie otruty został także były rosyjski agent Aleksandr Litwinienko .

Patruszew zastąpi Putina w fotelu prezydenta Rosji?

Patruszew miał być także jedną z osób na Kremlu, która przekonywała Putina do inwazji na Ukrainę w 2022 roku. – I to on może zostać jego następcą – powiedziała w czerwcu 2023 roku w rozmowie z Polską Agencją Prasową Emily Ferris, ekspertka od spraw Rosji w londyńskim think-tanku Royal United Services Institute (RUSI).

Mark Galeotti, brytyjski politolog i autor książek o Rosji, napisał w tygodniku "The Spectator", że ze wszystkich postaci najbliższego otoczenia Putina to Patruszew przeraża go najbardziej. "To człowiek, który wlał Putinowi truciznę do ucha" – stwierdził.