Wołodymyr Zełenski ostrzega. Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie

– Europa to jest inna cywilizacja. Dzięki Bogu, że jest i że Europejczycy żyją w demokracji i nie wiedzą, czym jest wojna. Ale Rosja wie i ma w tej kwestii doświadczenie. Bez wojska ukraińskiego Europa nie ma dziś niestety szans z Rosją. Putin to wie i rozmawia o tym w swoim otoczeniu. Dlatego jeśli Ukraina się nie obroni, to on przejdzie szybko dalej. To jest fakt. Jestem absolutnie o tym przekonany – ostrzegał Wołodymyr Zełenski.