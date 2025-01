Zgodnie z zapowiedziami marszałka Szymona Hołowni 15 stycznia oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza. Kandydaci starają się teraz zebrać 100 tysięcy podpisów, by móc zarejestrować swoje komitety. Wyścig do Pałacu Prezydenckiego nabiera tempa, a walka o głosy wyborców staje się coraz bardziej zacięta. W politycznej grze wszystkie chwyty wydają się dozwolone – zarówno po to, by wzmocnić swoją pozycję, jak i osłabić rywali.