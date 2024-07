Od jakiegoś czasu w aplikacji TikTok oraz na platformie YouTube niezwykle popularne są treści ASMR. Wiele osób chwali sobie te materiały i z przyjemnością przegląda nowe treści wrzucane przez użytkowników. Na czym właściwie polega ten trend i co w nim przyciąga? Co to jest ASMR? Sprawdzamy.

Na czym polega ASMR? Fot. Zrzut ekranu/YouTube/@CoromoSaraASMR

Trend ASMR podbił media społecznościowe. Treści te zyskują spore grono odbiorców i cieszą się popularnością wśród użytkowników niezależnie od wieku. Wielu jednak nadal nie wie, co to jest ani na czym polega ASMR. Postanowiliśmy sprawdzić ten temat.

Na czym polega ASMR?

ASMR to skrót od Autonomous Sensory Meridian Response. Ujmując to najprostszymi słowami, jest to przyjemne uczucie mrowienia, które odczuwamy w okolicach głowy, ramion i kręgosłupa. Wywołują je konkretne bodźce – głosowe, wizualne, zapachowe oraz dotykowe. Trend z tym związany skupia się najczęściej na tym pierwszym.

Są to jakiekolwiek dźwięki, które mają na celu wprowadzić odbiorcę w stan wyciszenia, odprężenia i relaksu. W aplikacji TikTok czy na platformie YouTube jest ogrom takich treści, w których autorzy robią cokolwiek – gotują, wykonują makijaż, szepczą czy stukają palcami w blat stołu. W tych materiałach to dźwięk jest na pierwszym planie i może być wzmocniony przekazem wizualnym.

Celem takich materiałów jest wywołanie poczucia głębokiego relaksu. Często zdarza się, że miłośnicy ASMR włączają takie treści przed snem – pomaga im się to maksymalnie odprężyć, wyciszyć i odpocząć, a ostatecznie zapaść w sen.

Dzięki TikTokowi, YouTube i bogatej ofercie ASMR, którą użytkownicy dzielą się w mediach społecznościowych, wielu odnalazło materiały, które zapewniły im spokój i relaks. Chwalą to sobie zwłaszcza osoby, które na co dzień zmagają się z silnym stresem. Trend ten zapewnia szybki dostęp do pożądanych treści.

Można z tego skorzystać np. na dzień przed jakimś ważnym wydarzeniem, by się wyciszyć i uspokoić. Mam wielu znajomych, którzy wpadli w trend ASMR i chwalą sobie te treści.

Rodzaje wyzwalaczy ASMR

W trendzie ASMR, który zawładnął TikTokiem oraz YouTube jest ogrom tzw. wyzwalaczy, czyli form dźwięku, które mogą zadziałać na daną grupę odbiorców. Wśród nich można wymienić:

Odgłosy natury, jak deszcze, wiatr czy szum wody, śpiew i odgłosy wydawane przez ptaki

Oddech

Stukanie/klikanie na przykład w blat, w klawiaturę, w ekran smartfona

Szumy komputera czy innych urządzeń w domu/otoczeniu

Głosy, jak szepty, mówienie w zwolnionym tempie i przybieranie łagodnego tembru czy rozmowa w języku, którego odbiorca nie zna

Odgłosy codziennych czynności, jak sprzątanie, gotowanie, pranie, prasowanie

ASMR obejmuje wszystkie dźwięki, nawet te, które wydają nam się najbardziej abstrakcyjne, jak np. rozczesywanie włosów szczotką, mieszanie łyżką w szklance, przesuwanie krzesła czy gryzienie i przeżuwanie jedzenia.

Wpisując frazę ASMR w wyszukiwarkę na TikToku możemy znaleźć treści, w których autorzy wykonują dźwięki przy mikrofonie i to na nich skupia się uwaga odbiorcy. Poniżej przykład.

Zamieszczane są również materiały, w których uwaga skupia się także na wyzwalaczach wizualnych, czyli odbiorca przygląda się czynnościom, które wywołują uspokajające dźwięki.

Po takich informacjach u osób, które do tej pory nie miały do czynienia z zagadnieniem ASMR może pojawić się pytanie, jak rozpoznać, że ich organizm oddziałuje na wyzwalacze? By, się tego dowiedzieć, najlepiej jest zastanowić się i obserwować swoje reakcje, czy odczuwa się dreszcze lub ciarki na skórze w odpowiedzi na dane wyzwalacze.

Poniżej przykładowy materiał z dźwiękami natury na platformie YouTube dedykowany polepszeniu jakości snu.

ASMR, a badania naukowe

Jest to stosunkowe nowe zjawisko, dlatego jak do tej pory przeprowadzono niewiele badań na temat ASMR. Kilka lat temu psycholożka Giulia Poerio z University of Essex podjęła się tego wyzwania na niewielkiej próbie badawczej. Według wyników, osoby po zobaczeniu materiałów z ASMR miały zwiększoną aktywność w kilku obszarach mózgu związanych z myślami na własny temat oraz pobudzeniem emocjonalnym. Potwierdziły to wyniki przeprowadzonego rezonansu magnetycznego.

Po kolejnej próbie, wykonanej przez Poerio stwierdziła ona, że ASMR to wiarygodne fizjologiczne zakorzenione doświadczenie, które może mieć pozytywne skutki dla zdrowia psychicznego oraz fizycznego człowieka. Psycholożka nie ukrywała jednak, że w tej kwestii potrzebne jest przeprowadzenie większej ilości badań.

Testy wykonane przez innych, jak np. fizjologa Craiga Richarda miały podobne wyniki. Richard okrył, że osoby, zmagające się na co dzień z lękami czy bezsennością, po zapoznaniu się z treściami ASMR zgłaszali poprawę samopoczucia.

