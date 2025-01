Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Jak sprawdzić, czy samochód jest w leasingu? Okazuje się, że to wcale nie jest takie proste na pierwszy rzut oka. Tzn. są też pewne przesłanki wizualne, ale nie zawsze dają stuprocentową pewność. Trzeba zwrócić uwagę też na inne szczegóły, zwłaszcza w dokumentach.

Skąd wiadomo, czy dany samochód jest w leasingu? Fot. Dawid Wolski/East News

Może nie jest to sprawa, która interesuje wszystkich kierowców, jak choćby to, jak rozpoznać nieoznakowany radiowóz. Jednak jest sporo osób (które chcą kupić samochodów), w tym przedsiębiorców (np. ubezpieczyciel), którzy chcieliby wiedzieć, czy dany pojazd jest w leasingu.

Leasing to popularna forma finansowania samochodu, z której często korzystają firmy lub osoby niechcące brać tradycyjnego kredytu za zakup czterech kółek. Przy takiej umowie są dwie strony: leasingodawca, do którego należy pojazd, oraz leasingobiorca, który z niego korzysta (dzierżawi) za pewną opłatą (ratą) przez określony czas, a potem może go oddać lub wykupić.

Jak sprawdzić, czy samochód jest w leasingu? Na pierwszy rzut oka to praktycznie niemożliwe

Jest to o wiele bardziej złożona sprawa, ale do tego artykułu, te informacje powinny nam wystarczyć. Portal otomoto.pl przygotował cechy samochodów w leasingu, które wypisałem niżej. Przede wszystkim nie mają one żadnych znaków jak np. taksówki, czy naklejek na karoserii (chyba że jakaś firma tak się reklamuje).

Nie muszą bowiem się specjalnie wyróżniać, bo nie wymaga tego np. prawo. To normalne auto, ale wzięte na bardzo nowoczesnych warunkach. Często też używane nie tylko przez pracowników, ale prywatnie. Co więc wskazuje, że był brany leasing?

Wiek auta

Leasingowe są głównie nowe samochody. Raczej nikt nie chciałby brać w ten sposób starego auta, bo taniej wyjdzie kupienie go od razu. Umowa leasingu na osobówkę może być na maksymalnie 12 lat, więc również i tak "stare" mogą być takie pojazdy (przy 10-letnim, umowa będzie zatem tylko na 2 lata).

Tablice rejestracyjne

Zwykle firmy leasingowe mają siedziby w większych miastach i właśnie tam rejestrują samochody. Jest im po prostu łatwiej i szybciej. Jeśli wiec widzimy, że nasz sąsiad w mniejszej miejscowości ciągle jeździ nową furą na warszawskich blachach, to możliwe, że ma je w leasingu.

Dowód rejestracyjny

Powyższe elementy można było ocenić "na oko", do pozostałych trzeba mieć już wgląd w dokumenty. Chyba najlepszym będzie właśnie dowód rejestracyjny. Jeśli w polu z właścicielem pojazdu jest nazwa firmy leasingowej, to nie będziemy mieć żadnych wątpliwości, do kogo formalnie należy dany pojazd.

Inne dokumenty

Dowód rejestracyjny to najłatwiejszy i najlepszy sposób weryfikacji, ale są też inne dokuemnty, który świadczą o leasingu:

polisa ubezpieczeniowa - leasingodawca jest wskazany jako ubezpieczony, a AutoCasco (AC) jest obowiązkowe przy leasingu faktura - wystawiona jest na firmę leasingową, która kupiła samochód umowa leasingowa - mając przed oczami taki dokument, trudno już jakkolwiek dyskutować