Już teraz warto rezerwować wakacje, ponieważ można zapłacić dużo mniej Fot. Zenon Zyburtowicz / East News

Jeśli już wiecie, kiedy w tym roku będziecie mieli długi urlop wakacyjny i myślicie o spędzeniu wakacji gdzieś za granicą, właśnie teraz jest najlepszy czas na rezerwację takiego wyjazdu. Rezerwując wakacje już w styczniu, można zaoszczędzić nawet do 30 proc. kosztów – wynika z najnowszej analizy internetowego biura podróży eSky.pl.

Wczesne planowanie w formule lot+hotel nie tylko pomaga chronić domowy budżet, ale również daje dostęp do największego wyboru terminów, kierunków i hoteli. A gdzie w tym roku znajdziemy najkorzystniejsze oferty? Z analizy wynika, że królują Grecja, Hiszpania i Włochy – głównie w drugiej połowie maja lub tuż po sezonie we wrześniu. Z kolei na Wielkanoc i majówkę warto też zainteresować się krajami bałkańskimi.

Wakacje warto rezerwować wcześniej. Tak łatwo zaoszczędzić nawet 1000 zł

– Ostatnie 2 lata w turystyce to czas stabilizacji. Podróżnicy odzyskali zaufanie do branży dzięki wprowadzeniu takich rozwiązań jak Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i bardziej pewni przyszłości wracają do planowania. Jednocześnie maleje grono zwolenników last minute na rzecz rezerwowania wyjazdów z większym wyprzedzeniem – mówi Deniz Rymkiewicz z eSky.pl.

Ma to spore znaczenie w przypadku wakacji w formie pakietu dynamicznego: taka oferta umożliwia połączenie dogodnego terminu lotu do wymarzonego kierunku z dowolnym hotelem, ale też daje kontrolę nad długością pobytu czy formą wyżywienia.

Dane eSky.pl potwierdzają, że wcześniejsze rezerwacje pozwalają znacząco obniżyć koszty podróży. Analitycy sprawdzili, ile wydawaliśmy na wakacje w opcji lot+hotel rok temu, a ile zapłacimy za nie dzisiaj.

W tej chwili to właśnie Grecja zapewnia największy poziom oszczędności względem ubiegłorocznych ofert. Przedsezonowe wakacje w maju kosztują od 700 zł na osobę – o 30 proc. mniej niż w 2024 roku.

Podobnie wypada czerwiec – za wyjazd w opcji lot+hotel rezerwowany w styczniu trzeba zapłacić 900 zł od osoby, a nie 1,3 tys. zł jak rok temu. Niemal 20 proc. tańsze – od 900 zł – są też podróże z wylotem we wrześniu, ale w wysokim sezonie koszt będzie nieco wyższy: od 1 tys. do 1,1 tys. zł, co oznacza spadki rzędu 16-23 proc.

Ubiegłoroczny wyjazd do Włoch na sześć nocy w formule lot+hotel kosztował średnio od 900 zł (wrzesień) do 1,2 tys. zł (czerwiec-sierpień) za osobę. Wyjazdy we wrześniu są tańsze o 11% (od 800 zł/osoba). Tyle samo zapłacimy przed sezonem w maju, co oznacza oszczędność rzędu nawet 20 proc.

Ceny wakacji w czerwcu 2025 są dostępne od 900 zł, a tym samym niższe od ubiegłorocznych o 25 proc. Na zorganizowanie wyjazdu z lotami i hotelem w pakiecie w okresie lipiec-sierpień średnio 1-1,1 tys. zł (taniej od 8 do 17 proc.).

– Połowa respondentów w naszym badaniu z GfK podróżuje w grupach dwuosobowych, a 34 proc. robi to we trójkę lub czwórkę. Łatwo więc policzyć, że strategia wczesnego rezerwowania może przynieść oszczędności na poziomie ponad tysiąc złotych w przypadku rodzinnych wakacji lub tych ze znajomymi – zaznacza Deniz Rymkiewicz.

Sporo zaoszczędzimy także na wcześniejszym rezerwowaniu wakacji w Hiszpanii. Średni koszt pakietu dynamicznego z przelotami i sześcioma noclegami w maju 2024 kosztował tam nieco ponad 1,1 tys. zł dla jednej osoby. Obecnie taki wyjazd zarezerwujemy nawet 10 proc. taniej.

Jeszcze więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym zaoszczędzimy na podróży zaplanowanej na czerwiec (1,1 tys. zł, 16 proc. taniej) i wrzesień (900 zł, 25 proc.). Z kolei wakacje w szczycie sezonu to koszt rzędu 1,4-1,5 tys. zł od osoby za pakiet lot+hotel, czyli 7 proc. mniej niż w zeszłym roku.

Analitycy z eSky.pl podpowiadają też, że jeśli na początku roku planujemy zarezerwować wyjazd na Cypr, warto rozważyć maj i czerwiec, wypadają najkorzystniej. Da się tam znaleźć oferty tańsze nawet o 17 proc. – oferty na odpoczynek w takiej formule można znaleźć od 1 tys. zł za osobę.

Wielkanoc i majówka – okazje na Bałkanach i nad Morzem Śródziemnym

W drugiej połowie kwietnia (Wielkanoc) oraz na początku maja (majówka) warto rozważyć podróże do krajów bałkańskich i śródziemnomorskich. Nie dość, że znajdziemy dobre oferty w tym czasie, to jeszcze będziemy mieli zagwarantowaną słoneczną pogodę i łagodne temperatury.

Wielkanocne oferty w Grecji i Włoszech (pakiety z lotami i sześcioma noclegami) zaczynają się od 1 tys. zł za osobę. Za taki wypoczynek na Cyprze i w Hiszpanii zapłacimy od 1,2 tys. zł, z kolei na Malcie – od 1,3 tys. zł. Oferty do 1000 zł znajdziemy w bułgarskiej stolicy Sofii, chorwackim Zadarze czy albańskiej Tiranie.

Na majówkę można wybrać się do Włoch lub Bułgarii za ok. 900 zł za osobę, do Grecji za 1 tys. zł, a do Hiszpanii i Albanii za ok. 1,1 tys. zł. Na Cyprze i w Chorwacji na pakiet dynamiczny z lotami i pobytem przez sześć nocy jedna osoba wyda od 1,2 tys. zł, a na Malcie będzie to natomiast 1,4 tys. zł.