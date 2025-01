Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Najnowsze badania wskazują, że Grecja ma za sobą bardzo dobry rok w zakresie liczby obsłużonych turystów. Rok do roku liczba ta mogła wzrosnąć nawet o ponad 20 proc. Jednak z rosnącym zainteresowaniem wiąże się wiele problemów. Stąd nowe zasady dotyczące wynajmu.

W Grecji zmieniają podejście do wynajmu krótkoterminowego. Warunki będą bardziej cywilizowane Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/East News

Grecki rząd nie zdążył jeszcze policzyć turystów, którzy mieli ich odwiedzić w 2024 roku. Zrobiły to jednak inne instytucje. To właśnie z ich analiz wynika, że rok do roku liczba podróżnych w Helladzie miała wzrosnąć aż o 22,4 proc. Jednak z rosnącą liczbą gości związanych jest wiele problemów, którymi Grecy muszą się pilnie zająć.

Rekordowa liczba turystów w Grecji. Dominuje pięć nacji

Grecki serwis ot.gr powołując się na dane PwC i zaprezentowane na konferencji SETE informuje, że w 2024 roku Grecję miało odwiedzić 41,6 mln zagranicznych gości. Przed rokiem według oficjalnych danych było to ponad 36 mln. Rok do roku kraj odnotował zatem wzrost na poziomie ok. 22,4 proc. Tak przynajmniej się szacuje.

Za tak dobrym wynikiem greckiej turystyki stoi przede wszystkim pięć nacji, które odpowiadają za ponad połowę wszystkich odwiedzających. Na liście znalazły się Włochy, Francja, Wielka Brytania, Niemcy i USA. Warto pamiętać, że nie bez znaczenia są tam także Polacy, dla których Grecja pozostaje jednym z najczęstszych wyborów.

Analizując te dane, Grecy twierdzą, że nadal śmiało mogą konkurować z tak popularnymi kierunkami jak Hiszpania, Włochy, Francja, Portugalia, Turcja czy Chorwacja. Ich przewagą mają być naturalne piękno, kultura i gościnność, choć doskonale zdają sobie sprawę z tego, że zmiany klimatu nie są dla nich czynnikiem sprzyjającym.

Turystów mogą bowiem odstraszać pożary, które wybuchają na tamtejszych wyspach w zasadzie każdego roku. Problemem są także bardzo wysokie temperatury, choć akurat te przyczyniły się do wydłużenia sezonu.

Grecja ma kilka problemów z turystyką masową. Teraz próbują je rozwiązywać

I choć rosnąca liczba turystów z pewnością cieszy wielu Greków (w końcu stanowi ona ok. 13 proc. ich PKB), to jednak budzi także wiele wątpliwości. Mieszkańcy Hellady podkreślają, że doprowadza ona do nierówności społecznych, a także jest źródłem zanieczyszczenia środowiska.

Problemem jest także nieuregulowana kwestia najmu krótkoterminowego. Jak już informowaliśmy na łamach naTemat, Grecy na rok wprowadzają zakaz wydawania nowych licencji na wynajem krótkoterminowy w kilku dzielnicach Aten.