Strefy płatnego parkowania to już nasza codzienność. W wielu miastach, pod marketami czy szpitalami, czy galeriami handlowymi pojawiły się "prywatne" parkingi, gdzie konieczne jest pobranie odpowiedniego biletu. Pewnie nieraz zdarzyło ci się zapomnieć o tym obowiązku i zamiast zostawić świstek w samochodzie, schowałeś go do kieszeni lub przypadkowo wrzuciłeś go tak, że nie był widoczny. Chwila nieuwagi, szybkie zakupy i na szybie, znalazło się wezwanie do zapłaty opiewające na kwotę nawet 150 zł.