400 zł na dziecko – dobry start w 2025 roku. Mamy datę składania wniosków

W jakim terminie rodzice mogą wnioskować o przyznanie świadczenia Dobry Start? Chociaż do dnia składania wniosków jeszcze trochę zostało, to podana została oficjalna data. A co trzeba zrobić? Wyjaśniamy.