Do tragicznych wydarzeń doszło 25 lutego 2024 roku przy ul. Żurawiej w Warszawie. Dorian S., mieszkaniec Mokotowa, napadł na 25-letnią Białorusinkę, zakładając kominiarkę i używając noża, by zaatakować ją od tyłu. Mężczyzna zaciągnął ją do bramy kamienicy, gdzie brutalnie zgwałcił i próbował udusić.