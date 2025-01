Dziennikarka i ekspertka od zdrowego żywienia bardzo mocno to przeżyła, o czym otwarcie mówiła w wywiadach. Ze stresu i "ogromnym kosztem" schudła 17 kilogramów w trzy miesiące , zwróciła się też o pomoc do specjalisty. – Poszłam po prostu do psychiatry, bo takie doświadczenie w życiu, nagłe jeszcze, bardzo wiąże się z ogromną traumą, rozpaczą, depresją – opowiadała w programie "Gwiazdy Sołtysika" na początku 2024 roku.

Wówczas Katarzyna Bosacka wyjawiła również, że "wyszła już z tunelu, z dołka i widzi tęczę, światło i słońce". Z kolei 9 lipca, w rocznicę rozstania, napisała na Instagramie:: "Dokładnie rok temu moje życie wywróciło się do góry nogami, boleśnie strącając mnie w rozpacz. [...] Zapewniam Was: jest nowe życie po Wielkiej Zmianie, ba, nawet lepsze, szczęśliwsze i jeszcze bardziej wypełnione miłością – podkreśliła.

Nowy partner Katarzyny Bosackiej

Katarzyna Bosacka zaręczyła się z nowym partnerem? Opowiedziała o swoich planach

To nie wszystko. Para kupiła wspólnie dom i planuje remont. – Kupiliśmy pod Warszawą koło Mszczonowa działkę, na 3300 metrów i tam jest też dom. Będziemy to mocno zmieniać. Powstanie może projekt internetowy albo telewizyjny o tym, jak to gniazdko sobie wijemy, bo tam jest bardzo dużo do zrobienia – mówiła Światu Gwiazd.