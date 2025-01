Ryanair ma promocję z okazji Blue Monday. Oferuje tańsze bilety lotnicze - ceny zaczynają się już od 64 zł. Fot. Jakub Strzelczyk/East News

Promocja na bilety w RyanAir

Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku, może rzeczywiście dawać się we znaki. Na pocieszenie Ryanair oferuje promocję, która z pewnością ucieszy miłośników turystyki. To świetna okazja, by wybrać się w podróż, zwłaszcza jeśli planujecie spróbować czegoś nowego. Promocja trwa tylko 20 stycznia i obejmuje loty do 31 marca.

Przypomnijmy, że wkrótce pojawią się kolejne okazje do zagranicznych wyjazdów, takie jak Walentynki czy Dzień Kobiet. Wspólny wypad za granicę na Święto Zakochanych może być oryginalnym pomysłem na prezent, a podróż z okazji Dnia Kobiet to świetna okazja, by uczcić go w wyjątkowy sposób. Oficjalne ceny biletów zaczynają się od 89 zł, ale w niektórych miastach dostępne są jeszcze tańsze oferty.

Ryanair ma tańsze bilety lotnicze z okazji Blue Monday. Fot. Ryanait

Ryanair ma tańsze bilety z okazji Blue Monday

Turyści skorzystają z tej wyprzedaży, jeśli chcą wylecieć z portów lotniczych w Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie-Chopinie, Warszawie-Modlinie lub Wrocławiu. Oferta jest szeroka, choć warto pamiętać, że liczba dostępnych miejsc może się różnić w zależności od wybranego lotniska. To samo dotyczy cen biletów.

Najwięcej tanich biletów dostępnych jest z lotniska Kraków-Balice, gdzie można polecieć do ośmiu popularnych miast w cenach zaczynających się od 65 zł. Wśród celów podróży znajdą się takie miejsca jak Billund, Londyn, Dortmund, Oslo, Wenecja, Göteborg, Kopenhaga czy Tirana.

Przykładowo lot do Oslo w sobotę 1 lutego kosztuje 65 zł, a lot powrotny w poniedziałek – tyle samo. Całkowity koszt tego krótkiego city breaku wynosi jedynie 130 zł. Tanie bilety do Londynu na Walentynki również można kupić za 65 zł.

Godna uwagi propozycja (i chyba najtańsza w ramach tej promocji) to 63,99 zł za bilet do Kopenhagi z Gdańska. Taki lot świetnie pasuje na weekendowy wyjazd z okazji Dnia Kobiet. Bilety w tej cenie są dostępne na 7 i 8 marca, a lot powrotny 9 marca kosztuje tyle samo. Całkowity koszt weekendu w stolicy Danii to mniej niż 128 zł za osobę.

