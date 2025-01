Stacje ładowania przy Lidlu w całej Polsce

Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Białymstok, Toruń, Łeba, Zakopane.

Obecnie korzystanie ze stacji ładowania jest płatne. Płatność można zrealizować przy pomocy karty. Również Biedronka zbroi się w ładowarki – pisał w naTemat Bartosz Godziński. W sierpniu miała 210 stacji, a do końca 2025 roku oddanych do użytku ma być od 300 do 400. W rozwój infrastruktury dla samochodów elektrycznych inwestuje też m.in. Kaufland, Stokrotka czy Aldi, które też w tym roku ma mieć ponad 260 takich lokalizacji. Jak pisaliśmy w naTemat, od 1 stycznia na parkingach przy Lidlu czy Biedronce obowiązują też nowe przepisy. Za ich nieprzestrzeganie można dostać wysoki mandat.