Kierowca się zagalopował i pokazał ten obraźliwy gest. Teraz zapłaci 1900 złotych

Komu z nas za kierownicą nie puściły nerwy? To nie znaczy, że takie zachowania mają pozostać bezkarne. Przekonał się o tym kierowca, który w 2022 roku znieważył inną kierującą. Oto co grozi za wykonanie pewnego obraźliwego gestu. Pozostaje tylko pytanie, co z tymi, którzy klną na czym świat stoi w codziennych niezliczonych sytuacjach na polskich drogach.