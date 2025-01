Trump został zaprzysiężony. Takie było jego pierwsze przemówienie

Do zaprzysiężenia doszło w rotundzie na Kapitolu, gdyż pogoda w Waszyngtonie nie pozwoliła na uroczystość na dworze. Wcześniej senatorka Demokratów Amy Klobuchar, przewodnicząca Wspólnego Kongresowego Komitetu ds. Ceremonii Inauguracyjnych, podkreśliła znaczenie pokojowego przekazania władzy. Potem J.D Vance złożył przysięgę na wiceprezydenta USA . Zrobił to w otoczeniu swojej rodziny.

Następnie to samo uczynił Trump. – Uroczyście przysięgam, że będę wiernie sprawował urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych i że w miarę swoich najlepszych możliwości będę przestrzegał, chronił i bronił konstytucji Stanów Zjednoczonych – powiedział.

Zapowiedział jednocześnie, że szala sprawiedliwości zostanie przywrócona do równowagi. – Podstępne, brutalne i niesprawiedliwe uzbrojenie Departamentu Sprawiedliwości i rządu dobiegnie końca – powiedział.

Wspomniał przy tym, że będzie walczył z nielegalną imigracją, co zapowiedział już w kampanii. Oświadczył tym samym, że zostanie wprowadzony stan podwyższonej gotowości na południowej granicy USA, czyli na granicy z Meksykiem .

– Wszyscy nielegalni imigranci zostaną zatrzymani. Miliony nielegalnych migrantów zostaną zawróceni do krajów, z których przybyli. Wyślę wojsko na południową granicę, żeby powstrzymać inwazję na nasz kraj – padło z jego ust.

Trump ogłosił pierwsze historyczne decyzje jako prezydent

Ma powstać również specjalna służba podatkowa, gdyż Trump ma zamiar nałożyć cła na kraje trzecie. Nowy prezydent USA chce ponadto zakończyć – jak to nazwał – "cenzurę rządową" i przywrócić "wolność słowa w Ameryce".

Trump planuje zakończyć też programy DEI, czyli styl zarządzania zorientowany na wspieranie różnorodności, równości oraz inkluzji w organizacji. Oficjalną polityką USA ma być również to, że są tylko dwie płcie. – Od dziś mamy dwie płci: męską i żeńską – powiedział.

Prezydent USA ogłosił również, że "siły zbrojne USA będą mogły skupić się na swojej misji, aby pokonać wrogów Ameryki". Powtórzył, że ma zamiar "zmienić nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską" oraz odebrać Kanał Panamski. Trump jest przekonany, że "jedność narodowa powraca do USA". W sprawie kanału zarzucił Chinom, że to one nim administrują.