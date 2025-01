"Z ostatniego raportu "Indeks cen w sklepach detalicznych" wynika, że w grudniu 2024 roku na 17 monitorowanych kategorii podrożały wszystkie: w przedziale od 0,2 proc. rok do roku do 10,3 proc. rok do roku. Podobnie było w listopadzie. Ceny wzrosły jednak wówczas od 0,2 proc. do 16,6 proc." – dowiadujemy się z artykułu NaTemat. To właśnie chemia gospodarcza zajęła pierwsze miejsce: była droższa w grudniu 2024 aż o 10,3 proc. niż w tym samym miesiącu w 2023 roku. Na drugim miejscu znalazły się produkty tłuszczowe, w tym oczywiście masło, a na trzecim warzywa.