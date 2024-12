Które warzywa podrożały najbardziej w porównaniu z zeszłym rokiem? Tak zmieniły się ceny Fot. Piotr Molecki/East News

W NaTemat mogliście już przeczytać o raporcie "Indeks cen w sklepach detalicznych" opracowanym przez UCE RESEARCH i Uniwersytet WSB Merito, w listopadzie ceny w sklepach wzrosły średnio o 5,5 proc. rok do roku.

Na pierwszym miejscu w rankingu drożyzny znalazły się warzywa. W listopadzie ich ceny wzrosły o 11,1 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Na drugim miejscu uplasowały się produkty tłuszczowe, takie jak masło, margaryna czy olej, z podwyżką na poziomie 10,4 proc. Dlaczego warzywa tak podrożały?

"Listopad to okres, w którym kończą się zbiory warzyw sezonowych w Polsce, a dostępne na rynku produkty pochodzą głównie z magazynów, chłodni lub importu. Wyższe koszty przechowywania i transportu wpływają na wzrost cen. Poza tym należy pamiętać o znacząco niższych zbiorach warzyw w tym roku" – wyjaśniała dr Agnieszka Gawlik z Uniwersytetu WSB Merito.

Postanowiłem sprawdzić, które warzywa najbardziej podrożały w porównaniu z zeszłym rokiem. Wydaje mi się, że najbardziej obiektywnym i wiarygodnym miernikiem cen będą notowania Ministerstwa Rolnictwa.

Wziąłem dane dotyczące minimalnych i maksymalnych cen hurtowych z arkusza z 2023 roku i najnowsze z 2024 roku dla podobnych okresów w grudniu. Statystyki ze wspomnianego raportu pochodzą z listopada, ale chciałem oprzeć na najświeższych cenach.

Ceny hurtowe warzyw w złotówkach (14 grudnia 2023 r.)

Boczniaki: 23,67–26,67 kg Buraki ćwikłowe: 1,18–1,86 kg Cebula biała: 1,93–2,41 kg Kalafiory: 10,00–12,00 szt. Kapusta biała: 1,24–1,70 kg Marchew: 1,95–2,43 kg Ogórki szklarniowe: 8,69–12,13 kg Pietruszka: 5,19–6,60 kg Papryka czerwona: 8,53–11,87 kg Papryka żółta: 9,20–12,00 kg Pomidory: 7,00–8,92 kg Pomidory malinowe: 14,27–20,40 kg Pory: 2,31–2,92 szt. Rzodkiewka: 1,77–2,73 pęczek Sałata: 3,50–5,33 szt. Selery: 3,28–4,05 kg Ziemniaki: 1,55–2,18 kg

Ceny hurtowe warzyw w złotówkach (12 grudnia 2024 r.)

Boczniaki: 22,13–25,00 kg Buraki ćwikłowe: 1,34–1,88 kg Cebula biała: 1,93–2,57 kg Kalafiory: 5,92–7,83 szt. Kapusta biała: 1,63–2,04 kg Marchew: 1,69–2,10 kg Ogórki szklarniowe: 11,60–13,40 kg Papryka czerwona: 7,75–9,50 kg Papryka zielona: 6,50–7,50 kg Papryka żółta: 10,00–11,00 kg Pietruszka: 4,64–5,61 kg Pomidory: 9,29–11,55 kg Pomidory malinowe: 11,00–18,19 kg Pory: 2,34–3,40 szt. Rzodkiewka: 2,01–2,70 pęczek Sałata: 2,83–3,76 szt. Selery: 3,33–4,50 kg Ziemniaki: 1,23–1,74 kg

Kiedy patrzymy na te cyferki, to (poza oczopląsem) widzimy, że spektakularnych zmian nie ma. Ba! Niektóre są tańsze i to całkiem sporo np. kalafiory (potaniały o ok. 37 proc., czyli o 4 zł), pomidory malinowe (o ok. 16 proc., czyli o 2,75 zł) i sałata (o ok. 25 proc., czyli o 1 zł).

Co więc podrożało najbardziej w porównaniu z zeszłym rokiem?

ogórki szklarniowe o ok. 20 proc., czyli o 2 zł (teraz kosztują średnio 12,50 zł/kg) pomidory o ok. 30 proc., czyli o 2,5 zł (teraz kosztują średnio 10,40 zł/kg) kapusta o ok, 25 proc., czyli o 0,37 zł (teraz kosztuje średnio 1,84 zł/kg)

Jak widać zmiany cenowe rok do roku może i są niewielkie, ale to właśnie procenty najlepiej odzwierciedlają, jak podrożały lub potaniały niektóre produkty. Patrząc jednak na to całościowo, to aż tak znaczących różnic nie ma, przynajmniej u hurtowników. W sklepach zapłacimy o wiele więcej, bo jeszcze trzeba do tego doliczyć marżę.