Fot. kadry z "Chałupy welcome to" Zbigniew Wodecki, "Małgośka" Maryla Rodowicz", "Anna Maria" Czerwone Gitary

PRL był okresem niezwykle barwnym pod względem muzycznym. Powstawały utwory, które trafiały do serc milionów Polaków, stając się nieodłączną częścią codzienności. Od przebojów festiwali w Sopocie i Opolu po niezapomniane piosenki grane w radiu – każda dekada przynosiła nowe hity , które do dziś budzą emocje.

Jak Ci poszło? Bez względu na wynik, mamy nadzieję, że ten quiz był dla Ciebie nie tylko dobrą zabawą, ale też okazją do przypomnienia sobie najpiękniejszych melodii PRL-u. Muzyka to potężne narzędzie wspomnień – wraca do nas w najmniej oczekiwanych momentach, wywołując uśmiech i nostalgię.