Narty to nie tylko sport, ale też styl życia. W Polsce, od malowniczych tras w Tatrach, przez popularne ośrodki w Beskidach, po kameralne stoki w Sudetach – każdy znajdzie coś dla siebie. Jednak prawdziwe eldorado dla narciarzy to Alpy. Regiony takie jak Dolomiti Superski, Trois Vallées czy Arlberg przyciągają amatorów narciarstwa z całego świata.

Niezależnie od tego, czy jesteś weekendowym narciarzem, czy też pasjonatem, który co roku odwiedza lodowce, warto znać nie tylko miejsca, ale też techniki jazdy i zasady bezpieczeństwa. A co z après-ski, czyli rozrywkowym zakończeniem dnia na stoku? Czy potrafisz wskazać, co wchodzi w kanon tej kultury?