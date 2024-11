InPost będzie wysyłał paczki za granicę. I to w dość przystępnej cenie

InPost poinformował właśnie o nowej ofercie. Przesyłki do paczkomatów będzie można wysyłać już nie tylko na terenie Polski, ale także za granicę. To duża zmiana, która z pewnością ułatwi przesyłanie np. prezentów świątecznych rodzinom mieszkającym poza granicami Polski.

Na dobry początek paczki będzie można odbierać w ośmiu krajach. Oprócz Polski będzie to możliwe także w Belgii, Holandii, Hiszpanii, Luksemburgu, Francji, Portugalii, czy we Włoszech. Dodatkowo paczki będzie można nadawać do Polski we wszystkich powyższych krajach, oprócz Włoch. To jednak nie koniec, ponieważ co kwartał powyższa lista ma być wydłużana o kolejne kraje.