Licytacje WOŚP 2025 potrafią bawić, dziwić i zaskakiwać. Oto kilka przykładów

Najsłynniejsza tegoroczna licytacja dotyczy wysprzątania domu w wykonaniu Macieja Musiała (do zapętlonego utworu "Explosion"). Już przekroczyła próg 100 tys. złotych. Takich nietypowych aukcji na WOŚP jest jeszcze więcej.

Każdy pretekst na wsparcie potrzebujących (33. finał zbiera onkologię i hematologię dziecięcą) jest szczytny i chwalebny, więc w tym artykule nie chodzi o to, by wyszydzić pomysłodawców licytacji (choć czasem jest to trudne). Zwłaszcza że w tym "szaleństwie jest metoda" i mogą paść kolejne rekordy.

Bardziej doceniamy (lub też nie) sam fakt, że coś jest wystawione na aukcję, z formy, w jakiej zostało to przedstawione i nie możemy uwierzyć, że niektóre z licytacji osiągają tak niewiarygodne kwoty. Posiłkowanym się tym postem z X i wybrałem 10 faworytów.

Gigantyczne głowy z teledysku "Wolne duchy"

Można stać się nabywcą podobizny jednego z muzyków z klipu do tegorocznego hymnu Męskiego Grania. I to nie byle jakiej, bo chodzi o kilkumetrowe głowy. Przyda się do nich równie wielki ogródek, by gdzieś można je było ustawić. Żaden złodziej nie przyjdzie, bo będzie przerażony, że ktoś go obserwuje. Bo chyba po to je ktoś licytuje? Nie wiem, wiem za to, że na razie największym powodzeniem cieszą się głowy Braci Kacperczyk.

Indeks na studia licencjackie lub magisterskie

Marzą wam się studia, ale nie chce wam się uczyć, ale za to macie pieniądze? Nic nie stoi na przeszkodzie. Możecie sobie wylicytować przepustkę na Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Walka o taki jest równie zacięta jak w przypadku zwykłej rekrutacji i bierze w tym udział już 30 osób. Cel uświęca środki, ale w kontekście ostatniej afery związanej z warszawskim Collegium Humanum to dość odważne posunięcie.

Konstytucja podpisana przez Rafała Trzaskowskiego wraz z markerem (HIT!!!)

Politycy "wyprzedają" swoje biura i można trafić na aukcjach różnorakie artefakty. Ta aukcja jednak przykuła moją uwagę ze względu na to, że można dorzucane nie jest jakieś eleganckie wieczne pióro, ale zwykły marker, który, patrząc na ten podpis, już trochę jest wyczerpany. Opis też jest ciekawy. "Do KONSTYTUCJI dołączony jest MARKER, którym PAN PREZYDENT RAFAŁ TRZASKOWSKI ZŁOŻYŁ PODPIS!!! HIT!!! HIT!!! HIT!!! HIT!!! HIT!!!" – czytamy, zachowując oryginalną pisownię.

Strój pracownika Biedronki z podpisem Ryszarda Petru

A skoro jesteśmy przy podpisach, to można też wylicytować oryginalny uniform Biedronki z autografem Ryszarda Petru. Z opisu aukcji wynika, że to jest ten sam komplet (t-shirt, polar w rozmiarze M/L oraz buty w rozmiarze 43), w którym poseł zasiadł za kasą w ostatnią Wigilię. Można powiedzieć, że strój jest niemal nowy, bo polityk za długo nie popracował. Był tylko do godziny 13.

Strzelanie z posłanką partii Razem Pauliną Matysiak

Aukcja nikogo by nie dziwiła, gdyby zgłosił ją poseł Konfederacji, która opowiada się za powszechnym dostępem do broni. Tymczasem to inicjatywa posłanki partii Razem, która jest raczej temu przeciwna. W tym wypadku jednak chodzi o promocję strzelectwa sportowego pod okiem profesjonalisty. W programie jest jednak też m.in. możliwość strzelania z broni z czasów II wojny światowej.

Spotkanie na schodach z ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem

Można zrobić oddzielą listę z samymi aukcjami polityków. Dwoją się i troją, by się przebić, więc obiecuję, że to już ostatnia taka pozycja na liście. Nie mogłem jednak pominąć tej głównie ze względu na bardzo wyluzowaną fotkę ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która mogłaby być okładką płyty hip-hopowej. Po spotkaniu można iść z nim na kawę, by "ponarzekać pogodnie", a jest na co, więc nie wiem, czy na jednej filiżance się skończy.

Kolacja z Edytą i Cezarem Pazurami

Jakiś czas temu internautów zaskoczyło to, że można polecieć z Pazurami na Bali za 16 tysięcy złotych plus (niemały) koszt biletu. Wielu się pytało, kogo na to stać i kto by się na to zgodził, a jednak, jak widać po tej licytacji, bogatych fanów im nie brakuje. I są gotowi zapłacić bardzo dużo za "ekskluzywną kolację w Warszawie" (znów koszt dojazdu na miejsce po stronie klienta), aczkolwiek w szczytnym celu.

Dzień z księdzem z Ostródy

Można iść na kolację z celebrytami, wypić kawę z politykiem lub postrzelać sobie z posłanką, ale można też spędzić cały dzień z księdzem. Ta nietypowa aukcja, bo nie wszyscy duchowni lubią (delikatnie mówiąc) Jurka Owsiaka. Ks. Wojciech Płoszek nie ma z nim jednak problemu, bo też nie jest księdzem katolickim, tylko ewangelickim, a konkretnie proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie. I zaprasza na obiad i wycieczkę "śladem mazurskiego ewangelicyzmu".

Gastroskopia konia

Ludzie są gotowi wystawić dosłownie wszystko na licytacje WOŚP. Nawet tak specjalistyczne badanie dla konia. Poszperałem i normalnie to koszt nawet 300 zł, więc w tym wypadku można mówić nawet o okazji, a nie przepłacaniu. Jeśli jednak ktoś dba o swoje zwierzę i chce przy okazji też pomóc chorym dzieciom, to chwała mu za to. Jednak przyznacie, że dość nietuzinkowa aukcja.

Świeca o zapachu kryzysu policji

Na koniec najsmutniejsza świeca świata. A przynajmniej na taką wygląda. Kontekst też jest niewesoły. "Oferuję dar anonimowego darczyńcy, który dostrzegł olbrzymi kryzys w formacji policyjnej i postanowił własnoręcznie przerobić świecę" – dowiadujemy się z opisu. Jak to zwykle bywa w przypadku "sztuki współczesnej", można ją interpretować i rozmyślać na nad nią na wiele sposobów.

To tylko niewielki wycinek aukcji WOŚP, które znajdziecie na Allegro. Są ich setki, niektóre się zaraz kończą, a inne jeszcze trochę potrwają, więc macie czas na przeglądanie. Nawet jeśli was nie stać na przebicie cen, to możecie się pośmiać i wpłacić do skarbonki orkiestry tyle, ile możecie. Finał już w tę niedzielę, 26 stycznia.