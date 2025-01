Michael C. Hall powróci jako Dexter Morgan w "Dexter: Resurrection" Fot. Kadr z "Dexter:New Blood"

"Dexter" to kultowy już amerykański serial Showtime, który doczekał się ośmiu regularnych sezonów, z czego ostatni wyszedł w 2013 roku. Opowiadał o Dexterze Morganie, który prowadzi podwójne życie: za dnia pracuje w policji, nocą zaś likwiduje złoczyńców, którzy uciekają przed organami sprawiedliwości.

Choć finał "Dextera" podzielił fanów, serial ten do dziś jest jednym z lepiej ocenianych tytułów na portalu IMDb, gdzie średnia z ponad 800 tys. ocen wyniosła 8,6/10. Pod koniec 2021 roku fani doczekali się kontynuacji: "Dexter: New Blood", w której powrócili zarówno Michael C. Hall jako tytułowy bohater, jak i Clyde Phillips, showrunner czterech pierwszych sezonów.

"Dexter" doczekał się również prequela "Dexter: Grzech pierworodny" o młodości bohatera. Liczy 10 odcinków i jest opowieścią o "o narodzinach ulubionego seryjnego mordercy Ameryki". W Polsce serial z Patrickiem Gibsonem w roli młodego Dextera oraz Christianem Slaterem będzie dostępny od 30 stycznia w SkyShowtime.

Uma Thurman w "Dexter: Resurrection". O czym będzie kontynuacja "Dextera"?

To nie koniec historii Dextera, bo powstanie również kolejny serial z tego uniwersum, "Dexter: Resurrection". Tym razem będzie to bezpośrednia kontynuacja "Dextera: New Blood", co oznacza, że zobaczymy bohatera w serialowym czasie rzeczywistym, a do swojej ikonicznej roli powróci Michael C. Hall.

Teraz ogłoszono, że dołączy do niego Uma Thurman. Nominowana do Oscara i Emmy gwiazda Hollywood znana jest między innymi z niezapomnianych ról w "Pulp Fiction" czy "Kill Bill". Ostatnio można ją było zobaczyć w produkcjach "Red, White and Royal Blue", "O, Kanado" oraz "Interes życia". Wkrótce 54-latka wystąpi też w głównej roli w thrillerze "Ballerina Overdrive".

Jak informuje "Hollywood Reporter", w "Dexter: Resurrection" Uma Thurman wcieli się w postać Charley, szefowej ochrony tajemniczego miliardera Leona Pratera. To była oficer jednostek specjalnych, która pracowała na wielu wysokich stanowiskach w branży ochroniarskiej, zanim objęła rolę skrupulatnej i zaradnej prawej ręki Pratera.

W "Dexter: Resurrection" Michael C. Hall powróci nie tylko jako Dexter Morgan, ale również jako narrator – tak jak w poprzednich sezonach. Zobaczymy także trzy znane twarze: Davida Zayasa jako detektywa Angela Batistę, przyjaciela i współpracownika Dextera; Jamesa Remara w roli zmarłego ojca Dextera, Harry’ego Morgana; oraz Jacka Alcotta, który w serialu "Dexter: New Blood" zagrał syna Dextera, Harrisona Morgana.

Nominowany do Emmy Clyde Phillips powraca jako showrunner i producent wykonawczy. Michael C. Hall również pełni funkcję producenta wykonawczego wraz ze Scottem Reynoldsem, Tonym Hernandezem i Lilly Burns.

Serial jest obecnie kręcony w Nowym Jorku, a premiera "Dexter: Resurrection" zaplanowana jest w USA latem na platformie Paramount+ With Showtime.

