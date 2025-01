Donald Trump, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, już w kampanii obiecywał masowe deportacje nielegalnych imigrantów. Teraz część Polonii, która go popierała, obleciał strach. Fot. Wojtek Laski/East News

Dobra lewaczka pewnie by Wam współczuła. Biedni, omamieni, oszukani ludzie, którzy nie ze swojej winy znaleźli się w trudnej sytuacji. Niewinne ofiary podstępu, naiwni ludzie, którzy nie mogli mieć pojęcia w co się pakują. Tylko że Wy nie jesteście ani biedni, ani oszukani, ani naiwni. Nikt Was nie wykorzystał i nie wrobił. A ja nie jestem dobrą lewaczką.

Trump mówił o deportacjach otwartym tekstem

Donald Trump w czasie kampanii wyborczej mówił otwartym tekstem: będą masowe deportacje nielegalnych imigrantów. A Wy klaskaliście z rozdziawionymi zachwytem buziami i machaliście flagami Trumpa, bo to miało dotyczyć wszystkich, tylko nie Was.

Bo Wy, nawet jak jesteście w USA nielegalnie, to jest to lepsza nielegalność, niż nielegalność tych innych imigrantów: niebiałych, niekatolików, z korzeniami poza Europą. Wy jesteście imigrantami "lepszego sortu", o ile oczywiście w ogóle uznajecie się za imigrantów. Guess what – nadchodzą konsekwencje Waszej głupoty. A Wy nie jesteście ani wyjątkowi, ani lepsi.

To nie jest tak, że nikt Was nie ostrzegał. O tym, że Trump planuje masowe deportacje, oprócz niego samego trąbili, no cóż, wszyscy. Na wiele miesięcy przed wyborami na każdym rogu wyły medialne syreny. Ostrzegano, że Trump – jeśli zrealizuje swoją obietnicę – będzie musiał stworzyć obozy koncentracyjne, bo przy rozrywaniu tkanki społecznej na masową skalę, miejsca przetrzymywania aresztowanych też muszą być masowe.

A Wy w tym czasie wiwatowaliście na widok Trumpa, bo dodanie dwa do dwóch jest dla Was zbyt trudne, nawet jeśli ktoś Wam rozpisze, że wynik to cztery. W wykonaniu prostego działania przeszkadzało Wam własne ego i zakochanie w tym człowieku. Zbliża się czas zderzenia z rzeczywistością – taką, jaką sami sobie stworzyliście.

Boicie się? Wypłaczcie mi rzekę

Boicie się? Wypłaczcie mi rzekę. Współczuć mogę tym ludziom (bez względu na pochodzenie), którzy próbowali powstrzymać rozdzielanie ukochanych, przyjaciół i rodzin. Którzy robili wszystko, by nowa władza w USA nie hajlowała. Dla Was, drodzy trumpiści, współczucia mi nie starcza.

Co więcej, uważam, że współczucie Wam byłoby szkodliwe. Wręcz niepedagogiczne. Bo chcącemu nie dzieje się krzywda, a Wy chcieliście przestępcy Trumpa na czele Stanów Zjednoczonych. Surprise, surprise – teraz może się z Wami brutalnie rozprawić. Współczuję Waszym małoletnim dzieciom, bo mogą słono zapłacić za egoizm i fatalne decyzje rodziców.

To, co zrobiliście popierając Trumpa, pomagając mu znowu wejść do Białego Domu, to głupota iście epickich proporcji. Brak instynktu samozachowawczego połączony z rozbuchanym samozadowoleniem. Ochoczo przyłączyliście się do psucia Stanów Zjednoczonych i świata jako takiego, a teraz trzęsiecie portkami. Serio? Zamiast jęczeć, powinniście się spalić ze wstydu.

Drodzy trumpiści, sami tego chcieliście

Jeśli Trump po Was przyjdzie, jeśli zapuka do Waszych drzwi, jeśli wywlecze Was z domu, by wsadzić Was do obozu internowania – będę się temu przyglądać bez smutku, za to z przyrodniczą ciekawością. W życiu rzadko można obserwować błyskawiczną karmę, a jeszcze rzadziej jest tak widowiskowa. A przecież Trump lubi show.

Jednym z największych problemów współczesnej demokracji jest to, że ludzie, którzy mimo ostrzeżeń z uporem postępują głupio, szkodząc nie tylko sobie, ale i społeczeństwu, nie ponoszą konsekwencji swoich czynów. Często znajdują się mądrzejsi od nich, którzy uratują, pomogą i odtworzą to, co zniszczyli głupi. Czemu więc nie podcinać gałęzi, na której się siedzi, skoro poniżej jakiś lewak, liberał, czy inny frajer, zawsze rozwinie siatkę bezpieczeństwa?

Dość.