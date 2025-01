Fot. Haven Daily / Associated Press / East News

Nowości w Galaxy S25, czyli AI w centrum koreańskiej uwagi

Ulepszone zdjęcia nocne : Algorytmy AI redukują szumy i poprawiają detale na zdjęciach robionych w słabym oświetleniu, zapewniając jaśniejsze i bardziej szczegółowe obrazy. Bardziej naturalne portrety : AI optymalizuje efekt bokeh, rozmywając tło w bardziej naturalny sposób i precyzyjniej oddzielając fotografowany obiekt od otoczenia. Płynniejsze przejścia między obiektywami : Podczas nagrywania wideo AI płynnie przełącza między obiektywami, eliminując skoki i zapewniając bardziej profesjonalny efekt. Narzędzie do sprawdzania ekspozycji : AI analizuje kadr i podpowiada, jak dostosować ekspozycję, aby uzyskać optymalne rezultaty. "Gumka audio" : Nowa funkcja pozwala na redukcję szumów z nagranych filmów, izolując głos i eliminując dźwięki tła. ProScaler : Ta funkcja, dostępna również w grach, skaluje treści do rozdzielczości QHD+, zapewniając ostrzejszy i bardziej szczegółowy obraz.

Oprócz ulepszeń opartych na AI Samsung wprowadził również szereg innych nowości, takich jak ulepszony tryb portretowy z efektem studio, poprawiona funkcja Astro Hyperlapse do tworzenia filmów poklatkowych nocnego nieba, a także możliwość robienia zdjęć w formacie RAW o rozdzielczości 50 MP.

Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy dla każdego

Wszystkie trzy modele z serii Galaxy S25 napędzane są przez najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, który został specjalnie zoptymalizowany pod kątem współpracy z urządzeniami Samsunga. Procesor ten zapewnia wyższą wydajność i energooszczędność w porównaniu do poprzedniej generacji. Dodatkowo, wszystkie modele wyposażone są w 12 GB pamięci RAM, co gwarantuje płynną pracę nawet podczas wykonywania wielu zadań jednocześnie.