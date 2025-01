Mega wyprzedaż w Reserved. Mnóstwo ubrań i dodatków sklep przecenił o ponad połowę

Dlatego obecna wyprzedaż w Reserved jest warta uwagi, bo przecenione są też rzeczy na zimę (ale tradycyjnie na lato też). Dotyczy to bardzo wielu rzeczy: kurtek, swetrów, czapek czy butów. Rabaty są od 50 do niemal 80 procent.

Jeśli chodzi o ubrania dla kobiet, to można kupić pikowaną kurtkę za 60 zł (zamiast 230 zł), sweter za 50 zł (zamiast 140 zł) czy śniegowce za 100 zł (zamiast 200 zł). Co prawda siarczystych mrozów nie ma, ale niskie temperatury utrzymają się jeszcze długo.

Panowie z kolei mogą zainteresować się czapkami. Z daszkiem, najtańsza, jest za 13 zł (zamiast 60 zł) i choć sporo osób chodzi w takich zimą, to jednak więcej ciepła dadzą nam te w typie beanie (czyli potocznie "orzeszek"). Też są przecenione: do 16 zł (z 60). Nieco "grubsze" są też ciut droższe, bo za 18 zł, ale to też 70-procentowy rabat.

Wyprzedażami objęte są też ubrania dla dzieci, a także akcesoria do domu (np. zasłony, kubki). Nie jest napisane, do kiedy to potrwa, ale pewnie do wyczerpania zapasów. Nie muszę więc dodawać, że raczej trzeba się spieszyć, by dorwać te najtańsze ciuchy, a zainteresowanie w sieci jest spore.