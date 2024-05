Kwestia tego, jak się ubrać do samolotu, intryguje wiele osób. Podczas gdy jedni stawiają na wygodę i latają w dresach, inni wolą elegancję, dlatego wkładają sukienki lub garnitury. Okazuje się, że to, co mamy na sobie może wpływać na nasze bezpieczeństwo.

Rajstopy w samolocie? To nie zawsze dobry pomysł Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Dobrym wyborem podczas lotu samolotem na pewno nie będą szpilki. I nie chodzi tu o wygodę, a o kwestie bezpieczeństwa. W przypadku nagłej ewakuacji takie buty uniemożliwiają sprawne opuszczenie pokładu, a dodatkowo zwiększają ryzyko np. skręcenia kostki. Okazuje się, że dobrym pomysłem może nie być również noszenie legginsów i rajstop podczas lotu.

Latasz w rajstopach lub legginsach? Lepiej to przemyśl

Wiele osób lubi latać samolotami w eleganckich ubraniach. Może się to opłacić zwłaszcza, kiedy latacie z regularnym przewoźnikiem, a nie tanią linią lotniczą. Niektórzy twierdzą, że kiedy dochodzi do overbookingu w klasie ekonomicznej, szansę na awans do wyższej klasy mają właśnie lepiej ubrani podróżni.

Jednak podczas dobierania garderoby na podróż samolotem najważniejsze jest nie to, jakie ubrania zakładamy, a materiał z którego są wykonane. Warto bowiem pamiętać, że większość ubrań, które nosimy na co dzień, wykonana jest z materiałów syntetycznych, a nie naturalnych. Ich największą wadą jest to, że są łatwopalne.

Szczególnie duże ryzyko związane jest z rajstopami, pończochami i legginsami. Te nie dość, że są łatwopalne, to na dodatek bardzo mocno przylegają do naszego ciała, a ich zdjęcie nie jest łatwe. W momencie, kiedy na pokładzie dojdzie do pożaru i zajmą się ogniem, konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Materiały sztuczne zapalają się bardzo szybko. Na domiar złego w wyniku kontaktu z ogniem topią się, przez co powodują dodatkowe obrażenia. Właśnie dlatego kluczowe jest, żeby na podróże samolotu wkładać ubrania wykonane z tworzyw naturalnych – bawełny, jedwabiu, lnu, czy wełny.

Lekarze nie mają wątpliwości. Pończochy i rajstopy w samolocie są ważne dla naszego zdrowia

Każdy medal ma dwie strony. Kwestia łatwopalności na pewno nie przemawia za większością rajstop, czy legginsów. Jednak lekarze od lat twierdzą, że są one bardzo ważne podczas podróży samolotami, a nawet zalecane. Dlaczego?

Podczas lotu mięśnie naszych nóg nie pracują. W konsekwencji wiele osób zmaga się z opuchlizną, ociężałością, a w niektórych przypadkach może nawet dojść do niebezpiecznego zatoru.

Właśnie z tych powodów lekarze często zalecają noszenie podczas lotów samolotem (zwłaszcza na długim dystansie) specjalnych uciskowych rajstop, pończoch lub skarpet. Dzięki dopasowaniu do naszych mięśni skutecznie poprawiają krążenie i zmniejszają ryzyko wystąpienia niemiłych dolegliwości podczas lotu.

Ważne jest jednak, aby rajstopy i skarpetki były dobrze dobrane. Inaczej nie spełnią swojej roli. Trzeba też pamiętać, że tego typu produkty często wykonywane są z tworzyw sztucznych. Ich włókna są bowiem o wiele bardziej elastyczne niż te naturalne.

Czy zatem warto nosić rajstopy i legginsy podczas lotów samolotem? Na pewno opłaca się szukać produktów, które w jak największym stopniu wykonano z włókien naturalnych. Ostatecznie jednak wszystko zależy od decyzji podróżnego.