Zgodnie z badaniem CBOS w styczniu 43 proc. respondentów deklaruje, że jest przeciwnych działaniom rządu. To oznacza wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z grudniowym sondażem. Jednocześnie poparcie dla gabinetu Donalda Tuska zmniejszyło się o 1 pkt proc., do poziomu 31 proc. Zmniejszyła się również liczba osób obojętnych wobec rządu – z 24 proc. do 23 proc.