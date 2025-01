Rafał Trzaskowski zdobył 41,2 proc. głosów zaufania wśród ankietowanych. W tym 19,6 proc. badanych darzy go zdecydowanym zaufaniem, a 21,6 proc. raczej mu ufa. Mimo to wynik ten oznacza spadek o 4,5 punktu procentowego w porównaniu z grudniem. Negatywną opinię o Trzaskowskim wyraziło 50,7 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt. proc., a neutralne zdanie miało 8,1 proc. (wzrost o 2,7 pkt. proc.).

Na drugim miejscu znalazł się prezydent Andrzej Duda. Tym razem zdobył 41 proc. zaufania, z czego 20,7 proc. zdecydowanie mu ufa, a 20,3 proc. raczej ufa. Wynik ten oznacza minimalny spadek o 0,2 pkt proc. Prezydentowi nie ufa 49 proc. badanych, a obojętnie ocenia go 10 proc. (wzrost o 5,2 pkt. proc.).

Trzecie miejsce przypadło Karolowi Nawrockiemu, kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Uzyskał on 38,5 proc. zaufania. 21,7 proc. badanych zdecydowanie mu ufa, a 16,8 proc. raczej ufa, co oznacza wzrost o 5,3 pkt. proc. względem grudnia. Negatywne opinie wyraziło 45,3 proc. respondentów (spadek o 1,7 pkt. proc.), a neutralne 10,8 proc. (wzrost o 3 pkt. proc.). Odsetek osób, które deklarują, że nie znają Nawrockiego, spadł z 12 proc. w grudniu do 5,4 proc. obecnie.