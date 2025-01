Uczniowie podstawówki z Koronowa nagrali spot o odblaskach. Zachwyca się nim pół internetu Fot. KMP Bydgoszcz / YouTube

Na początek garść podstawowych informacji. To była III edycja konkursu filmowego zorganizowanego przez koronowskich policjantów pod hasłem "Bezpieczni w ruchu drogowym".

"Głównym celem konkursu było promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie jego niechronionych uczestników. Dzieci miały za zadanie nagrać krótkie spoty promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym widziane ich oczami" – czytamy w opisie.

Zwyciężyli (ex aequo, o czym za chwilę) uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Koronowie ze swoim filmem "Widać", który zachęca do noszenia odblasków. Co jest w nim takiego niezwykłego, że stał się viralem?

Uczniowie podstawówki z Koronowa nagrali spot o odblaskach, którym zachwyca się pół internetu

Młodzi doskonale wiedzą, co do nich najlepiej trafia. Skorzystali więc z popularnej tiktokowej formy, w której twórcy dopasowują ruch warg i ogólną grę aktorską do fragmentów np. filmów (czyli tzw. lip sync).

Użyli do tego sceny z kultowego filmu "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra", który przeżywa chyba już drugi renesans. Kiedy miał swoją premierę w 2002 r., zachwycali się nim milenialsi i starsi widzowie, potem odkrywały go na nowo "zetki", a teraz, jak widać, również generacja alfa docenia jego specyficzny humor.

Użycie właśnie tego fragmentu to był strzał w dziesiątkę, bo po prostu wszyscy go kojarzą. Do tego w spocie uczniów pokaz agentki Harimatis, którą "widać, nie widać", ma nawet więcej sensu niż w polskiej wersji "Asterixa" (wynika to z nietrafionego tłumaczenia, co jest wyjaśnione w tym filmie).

Dodajmy do tego bardzo dobry montaż, wykonanie oraz ogólne przesłanie i mamy przepis na viralowy spot społeczny, na który nie trzeba wydawać tysięcy złotych. Internauci nie kryją podziwu dla młodych twórców.

"Jakie złoto. Nie dość, że edukacyjne, to można się uśmiać", "Absolutnie genialne, świetne wykorzystanie dialogu do promocji bezpieczeństwa na drodze!", "Zasłużone I miejsce!", "Takiej właśnie młodzieży potrzebuje ten kraj", "Aż dziwne, że nie dostaliście nominacji do Oscara", "Najlepsze możliwe wykorzystanie tej sceny, gratki!", "TVP powinno to puścić w ramach jakiejś kampanii społecznej" – piszą.

Na samym YouTube nagranie ma 55 tys. wyświetleń (drugi najpopularniejszy film na kanale KMP Bydgoszcz), ale trafił też np. na tiktokowy profil TVP 3 Bydgoszcz, gdzie ma już 158 tys. wyświetleń. Spot jest też m.in. na JoeMonsterze (kolejne 20 tys. odsłon).