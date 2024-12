Pieszy ledwo uciekł przed pędzącym samochodem. Kierująca pojazdem się "po prostu pomyliła"

Nagrywający film "aż się zagotował" i postanowił dogonić osobę, która omal nie potrąciła człowieka. Sam przy tym złamał przepis, bo wyprzedził na pasach, by potem zatrzymać się na światłach i podejść do pirata drogowego, który okazał się piratką.

"Dlaczego nagrywający wysiadł? Po to, aby zobaczyć twarz kierującego (którym okazała się kobieta – i to nie 'nowicjuszka rocznikowa') – wiedział, że nie zdąży odpiąć telefonu z ładowarki, uruchomić aparat, żeby zrobić zdjęcie. Autor nagrania w dosyć niewybredny sposób zwrócił uwagę kierującej, która stwierdziła, że się po prostu pomyliła oraz przekazał, że sprawę skieruje dalej (od początku nosił się z takim zamiarem – tuż przed zmianą pasa, jak zauważył, że kierująca będzie oczekiwać na kolejnym czerwonym świetle)" – czytamy w komentarzu.

"Prawko do zabrania. Potencjalny morderca za kółkiem", "Powinni prawko zabrac na 3 miesiące i na badania wzroku skierować", "Nawet gdyby tam świateł nie było, to co miał znaczyć ten klakson? To przejście", "Dlatego nawet jak masz zielone, patrz, i jak idziesz patrz też i zawsze bądź gotowy do biegu. Pilnuj się Polaku", "Dzięki takim nagraniom zwiększa się bezpieczeństwo na drogach" – czytamy.