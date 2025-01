Lidl ma wielką promocję na niemiecką chemię do prania. Trzeba się spieszyć, by kupić te produkty Fot. WOJCIECH STROZYK / REPORTER

To dobra okazja, by zaopatrzyć się w niezbędne środki piorące w niższej cenie. Dzięki promocji w Lidlu można kupić produkty znanych marek, a także wypróbować nowe propozycje dostępne na rynku.

Lidl mocno przecenia chemię do prania, także tę z Niemiec

Lidl przecenia wszystkie środki do prania i płukania, które ma w swoim asortymencie. Zasady są proste: przy zakupie dwóch produktów, cena tego tańszego zostanie obniżona aż o 70 proc. Dodatkowo produkty można mieszać dowolnie. Aby skorzystać z promocji, wystarczy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować go przy kasie.

Trzeba się jednak spieszyć, by załapać się na tę okazję, gdyż będzie dostępna tylko w sobotę 25 stycznia.

W ten sposób można mocno zaoszczędzić na tych potrzebnych produktach. W ofercie znajdziemy różne pojemności czy warianty zapachowe. Oto przykłady produktów objętych promocją:

Płyn do płukania Kuschelweich Żel do prania Persil Płyn do płukania Perwoll Kapsułki Ariel Płyn do płukania Silan Kapsułki do prania Formil Płyn do prania Omo

Lidl ma promocję na niemiecką chemię do prania. Fot. Lidl.

Niemiecka chemia cieszy się uznaniem wśród Polaków

Od lat Polacy chętnie sięgają po środki czyszczące produkowane w Niemczech. Choć często są to produkty tej samej marki, co te dostępne w Polsce, wyróżniają się one lepszą wydajnością.

Niemiecka chemia gospodarcza, szczególnie w zakresie produktów do czyszczenia i pielęgnacji, zdobyła uznanie dzięki wysokiej jakości, skuteczności i innowacyjności. Produkty te często różnią się od tych oferowanych przez innych producentów, a ich popularność wynika z kilku kluczowych cech: zaawansowana technologia, efektywność w usuwaniu zabrudzeń i bogaty wybór produktów.

