Przed świętami dużo pisaliśmy o rosnących cenach masła i promocjach. To jeden z najważniejszych składników ciast, ale nie tylko. Panowała też całkiem uzasadniona obawa, że po Nowym Toku nawet dyskontach za kostkę zapłacimy 10 zł lub więcej.

Na razie jednak ceny wyhamowały i utrzymują się na poziomie ok. 8-9 zł, czyli właśnie tyle, co w grudniu. Największe dyskonty boją się pewnie przykleić dwucyfrowe cenówki, bo ludzie po prostu wyszliby na parkingi i zaczęli palić opony.

Żartuję, ale jednak jeszcze więcej klientów zrezygnowałoby z kupna tego "towaru luksusowego". Od świąt minęło sporo czasu i nasze zapasy w zamrażarkach mogły nam już się wykruszyć. Nic nie szkodzi, bo w ten weekend (i tylko w ten weekend) będą promocje z cenami podobnymi do tych np. 13 grudnia 2024 r.

Masło znów można kupić za niecałe 5 zł, ale tylko w promocji w Biedronce i Lidlu. Jakie są warunki?

Jak sobota, to wiadomo, że Lidl musi czymś zachęcić do odwiedzin. I to mu się może udać, bo właśnie 25 stycznia będzie promocja na odrobinkę lepsze masło niż pozostałe (ma o 1 proc. więcej tłuszczu). Produkuje je Mlekpol, ma podobno "Mazurski smak" i będzie kosztować 4,75 zł... jeśli weźmiemy od razu 3 kostki.

Tak więc trzeba odłożyć 14,25 zł za wszystkie trzy kostki. Wcześniej musimy aktywować kupon w aplikacji Lidla i zeskanować go przy kasie. Niestety do wykorzystania jest tylko raz (na konto, bo limit wynosi 3 opakowania na kupon).

Jednak już dzień później, 26 stycznia (tak, to niedziela handlowa) można się przejść do Biedronki, by zaopatrzyć się w kolejne masła. Tym razem od Wypasione od Mlekovity. Jego cena regularna to już 9,49 zł, ale jeśli weźmiemy jedno, to drugie dostaniemy gratis, czyli średnia cena za jednej kostki wyjdzie nas 4,75 zł, a więc tyle samo co w Lidlu dzień wcześniej.

Również i tutaj jest potrzebna aplikacja Biedronki, by aktywować okazję, z której możemy skorzystać raz (bo limit to 2 opakowania). Jest jeszcze inna promocja na to samo masło. Nie trzeba aktywować oferty, tylko wystarczy karta/apka.

