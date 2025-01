Jak pisze wp.pl , z raportu stworzonego dla ZUS wynika, że ludzie prowadzący dziesięcioleciami swoje biznesy nie uzbierają nawet na emeryturę minimalną. Wielu samozatrudnionym państwo będzie musiało dopłacać do świadczeń.

Przyczyna? W Polsce zaledwie ułamek procenta przedsiębiorców płaci na ZUS więcej, niż wymaga od nich państwo. Skoro prawie wszyscy płacą minimalne stawki, również ich emerytury będą dosłownie symboliczne. A wielu nie zdoła nawet uzbierać kapitału, który wystarczyłby na minimalną emeryturę. Ale ona i tak będzie im wypłacana, tyle że dopłatą od państwa. Dołożymy więc do tego wszyscy.

Czemu dokument nie został opublikowany?

Nie wiadomo. Wiadomo za to, że zlecenie z ZUS przyjęła organizacja o nazwie Polska Sieć Ekonomii. Jej najbardziej znanym przedstawicielem jest Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, formalnie to współprzewodniczący PSE. Koordynował też powstawanie raportu, jego autorami są dr Janina Petelczyc i dr Tomasz Lasocki. Oleszczuk-Zygmuntowski to wróg liberalizmu i zacięty krytyk Leszka Balcerowicza.