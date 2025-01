emerytalna (19,52 proc.): 273,24 zł miesięcznie, rentowa (8 proc.): 111,98 zł miesięcznie, chorobowa (2,45 proc.): 34,30 zł miesięcznie.

emerytalna : 1 015,78 zł, rentowa : 416,30 zł, chorobowa : 127,49 zł.

Płaca minimalna wzrasta w 2025 roku

Jak pisaliśmy w naTemat.pl Od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrosło do 4666 zł brutto miesięcznie. To oznacza podwyżkę o 366 zł w stosunku do wcześniejszej stawki 4300 zł brutto (obowiązującej od lipca 2024 roku do stycznia 2025 roku). Pensja "na rękę" wynosi teraz 3510,92 zł.