Pomyłka w zakładzie pogrzebowym w Warszawie

Jak do tego doszło? Warszawski zakład pogrzebowy tłumaczył wszystko podobieństwem nazwisk. – To jest niedopuszczalne, skandal. Bareja przy tym wymięka – mówiła w rozmowie z Polsatem News wnuczka kobiety pochowanej pod innym nazwiskiem.

Co ciekawe, to nie pierwszy taki przypadek w Polsce. Jak przypomina Gazeta.pl, w 2023 roku Prokuratura Rejonowa w Łukowie zajmowała się podobnym incydentem – wówczas ciało 56-letniego mężczyzny sprowadzone z Niemiec trafiło do niewłaściwego miasta, a jego bliscy odebrali zupełnie inną osobę. Ostatecznie ciało przetransportowano do Łukowa, a sprawa została umorzona.