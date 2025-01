Maksymalna temperatura wyniesie od 3°C do 6°C na północy, około 8°C w centrum i do 10-11°C na południu kraju. Wysoka temperatura będzie utrzymywać się w kraju przez kilka dni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale na południu okresami porywisty. W rejonach podgórskich Karpat może być silny (do 50 km/h, w porywach do 80 km/h). Na wybrzeżu i Pomorzu kierunek wiatru będzie zmienny, a w wysokich partiach Karpat porywy mogą osiągać nawet 110 km/h.

IMGW wydał alerty przed silnym wiatrem

w województwie dolnośląskim: dzierżoniowski, jaworski, Jelenia Góra, kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, lubański, lwówecki, świdnicki, Wałbrzych, wałbrzyski, ząbkowicki i złotoryjski, w województwie śląskim: żywiecki i Bielsko-Biała, w województwie małopolskim: tatrzański, suski i nowotarski.

Na obszarach objętych alertami IMGW prognozuje wystąpienie lokalnie silnego wiatru z kierunku południowego i południowo-zachodniego. Średnia prędkość wiatru może wynosić do 45 km/h, a w porywach nawet do 75 km/h. Alerty obowiązują do godziny 16:00 w niedzielę 26 stycznia.