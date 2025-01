Mnóstwo osób chce pomagać. A można to robić na wiele sposobów. Wrzucając pieniądze do puszek, wysyłając sms-y, wpłacając na zakładane przez różne osoby eSkarbonki oraz licytując wyjątkowe aukcje charytatywne.

Najwyżej wyceniane licytacje WOŚP 2025

Prawdziwą furorę w tym roku robi też pomysł Macieja Musiała. Aktor chce wysprzątać komuś dom lub mieszkanie do zapętlonego utworu "Explosion" . Dołączyli do niego nawet twórcy tego kawałka. Duet Kalwi & Remi zagra kultowy utwór w lokum zwycięzcy.

Kolejna najwyżej wyceniana licytacja należy do Donalda Tuska . Kaszubskie śniadanie z premierem i wizyta w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma "na liczniku" blisko 77 tys. zł.

Sprzątanie w tym roku przez znane osoby, to – jak widać – strzał w dziesiątkę. Po Macieju Musiale rękawy chcą zakasać dziennikarze: Piotr Kraśko, Radomir Wit i Agata Adamek.

"Może przeżyjesz wyjątkową przygodę off-roadową na Pustyni Błędowskiej i wspólny przelot śmigłowcem? Może odwiedzicie jakieś zaskakujące miejsce? A może będziesz uczestnikiem spotkania z kimś, kogo również chciałbyś poznać? Nie możemy zdradzić, co się stanie" – to ma pozostać niespodzianką, zachęcają organizatorzy.

Ciekawych aukcji i chętnych do ich licytowania nie brakuje. Kolejni po Soniku są Cezary i Edyta Pazurowie, z którymi spotkanie wyceniono do tej pory na 50 tys. zł. Z kolei rakieta Igi Światek jest "podbita" do 40 tys. zł.