Będą dodatkowe pieniądze dla dużej grupy Polaków. Trzeba złożyć ten wniosek. Fot. Wojtek Laski/East News

Reklama.

Przypomnijmy, że 13. i 14. emerytura to specjalne dodatkowe świadczenie w formie jednorazowego dodatku. Wypłacane jest ono emerytom i rencistom, aby poprawić ich sytuację finansową.

Ważna zmiana dla emerytów ws. podatku

Tymczasem Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że emeryci mogą uniknąć potrącania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów nieprzekraczających 30 tys. zł rocznie. Wystarczy złożyć specjalny wniosek EPD-21. To rozwiązanie pozwala na otrzymanie pełnej kwoty 13. i 14. emerytury bez konieczności oczekiwania na zwrot podatku po rocznym rozliczeniu PIT.

Reklama.

"Ponad 460 tys. emerytów i rencistów, dla których podatek jest naliczany wyłącznie od trzynastej i czternastej emerytury, otrzyma wraz z deklaracjami PIT ulotkę informacyjną i wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł (EPD-21). Złożenie tego wniosku może zabezpieczyć przed nadpłatą podatku" – wyjaśnił to ZUS, co cytuje Infor. Dla emerytów o niskich świadczeniach zwrot wyniesie zatem około 300-400 zł.

Przypomnijmy przy okazji, że nie wszyscy też dostaną 14. emeryturę w 2025 roku. W tym roku 14. emerytura ma wynieść 1884,61 zł brutto. To z pewnością niezły bonus do podratowania domowego budżetu, ale nie przysługuje każdemu. Żeby otrzymać "czternastkę" (przelewy są automatyczne, nie trzeba się o to specjalnie ubiegać), należy spełniać kryterium dochodowe.

Reklama.

Zmiany dotyczące 14. emerytury w 2025 roku

Próg został ustalony na 2900 zł brutto. Problem w tym, że w tym roku wzrastają minimalne emerytury, ale ta granica pozostaje taka sama (nie zostaje zwaloryzowana), stąd jeszcze mniej osób dostanie zastrzyk gotówki w pełnej kwocie lub w ogóle nie będą brani pod uwagę (chyba że coś się jeszcze zmieni).

Jak to działa? Jeśli przysługuje nam mniej niż 2900 zł brutto (ok. 2415 zł na rękę) emerytury, to wtedy dostaniemy całą "czternastkę". Jeśli mamy wyższe świadczenie, to wtedy obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", aż do 4630,96 zł brutto: jeśli mamy tak wysoką emeryturę, to nie możemy liczyć na bonus.

Reklama.

Seniorzy, którzy dostają podstawowe świadczenie wynoszące między 2900 zł a 4630,96 zł brutto, 14. emeryturę dostaną proporcjonalnie zmniejszoną.

W zeszłym roku pełną kwotę "czternastki" otrzymało 6,4 mln osób, a pomniejszoną 2,5 mln. Wypłaty rozpoczynały się we wrześniu, więc możemy przypuszczać, że również w tym roku wtedy możemy spodziewać się pieniędzy z ZUS. Tutaj opisaliśmy szczegóły.

: