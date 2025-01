Gretkowska: Tylko prezydent Duda cieszy się z wygranej Trumpa, wdychając odór nadchodzących zmian

"Dzwońcie do nas" – głos z telemarketingu namawia na zakupy. "Pierwsze 50 osób dostanie ułaskawienie od prezydenta" – ten dowcip ukazał się w "The New Yorker" po inauguracji Trumpa i chyba już nie śmieszy. Podobnie jak kapelusz Melanii odgradzający ją od pocałunków męża. Równie dobrze mogłaby zasłonić się woalką z drutu kolczastego.