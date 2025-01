Kampania prezydencka dopiero się rozkręca. Każdy z kandydatów rozpoczął już spotkania z wyborcami, na ulice ruszyły też sztaby i zbierają podpisy, które są niezbędne do startu w majowych wyborach. Do tej pory praktycznie każdy sondaż stawiał też Rafała Trzaskowskiego w roli faworyta – zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze. Choć w ostatnim czasie prezydent Warszawy tracił poparcie .

W poniedziałek poznaliśmy natomiast wyniki nowego sondażu, z którego jasno wynika, że kandydat Koalicji Obywatelskiej nie może być niczego pewien. Badanie przeprowadziła Ogólnopolska Grupa Badawcza w dniach od 21 do 23 stycznia. I tu od razu wyjaśnienie: pracownia przekazała, że wyniki podano tak, jak robi to Państwowa Komisja Wyborcza, czyli bez uwzględnienia wyborców niezdecydowanych.

Trzaskowski czy Nawrocki wygra II turę? Najnowszy sondaż pokazuje jedno

– Statystycznie jest to absolutny remis. Gdybyśmy przeliczyli to na głosy wyborców, to ta różnica byłaby mniejsza niż 200 tys. głosów. Byłaby to najmniejsza różnica w drugiej turze wyborów prezydenckich w Polsce – tak wyniki skomentował Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.