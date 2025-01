– W sumie każdemu polecam krótką wizytę w więzieniu, żeby usłyszeć jak ci, co kochają, zadzwonią – powiedział mediom Janusz Palikot . – Był to trudny bardzo dla mnie czas, taki, powiedziałbym, egzystencjalnie krytyczny – stwierdził.

Janusz Palikot wyszedł z aresztu

Przedsiębiorca zapewnił, że będzie walczył o dobre imię. – Jestem człowiekiem nie tylko niewinnym, co udowodnię w tych następnych postępowaniach i będę żądał odszkodowania w tych sprawach, ale wychodzę przede wszystkim jako człowiek uniesiony tymi niesamowitymi doświadczeniami – przekonywał dziennikarzy.

Palikot opowiedział też o samym pobycie w areszcie. – To jest niemożliwe, żeby była woda ciepła w dwudziestym pierwszym wieku ograniczona trzy razy dziennie po godzinę, żeby człowiek mógł się umyć raz na cztery dni, żeby nie było szmaty do wytarcia podłogi. Ja musiałem wycierać ścierką do naczyń podłogę swojej własnej celi – relacjonował były polityk.