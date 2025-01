Kampania prezydencka nabiera tempa. Nieustanny wpływ na preferencje wyborców mają zarówno medialne doniesienia, jak i bieżące wydarzenia polityczne . Wirtualna Polska opublikowała wyniki najnowszego sondażu wykonanego przez United Surveys, który pokazuje, jak zmienia się zaufanie wyborców do poszczególnych kandydatów.

Nowy sondaż prezydencki. Trzaskowski stabilnie, Nawrocki traci

Z badania wynika, że Rafał Trzaskowski może cieszyć się rosnącym poparciem. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył 37,8 proc., co oznacza wzrost o 3,6 pkt proc. względem poprzedniego badania. Na drugim miejscu uplasował się Karol Nawrocki z wynikiem 25 proc. To spadek aż o 4 pkt proc. w porównaniu do wcześniejszego sondażu.