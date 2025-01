Karol Nawrocki przez pół roku miał zajmować 116-metrowy apartament Muzeum II Wojny Światowej , choć mieszka zaledwie ok. 5 km od tej instytucji. Kandydat PiS na prezydenta w tegorocznych wyborach, a wtedy dyrektor MIIWŚ, miał ponadto nie zapłacić za to nawet złotówki – mimo że pracownikom muzeum przysługują zniżki.

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, Roman Giertych zapowiedział już złożenie zawiadomienia do prokuratury ws. możliwości popełnienia przestępstwa przez kandydata PiS, a zdaniem prof. Antoniego Dudka , "jeśli chodzi o życie prywatne pana Karola Nawrockiego, to w tej kampanii dowiemy się jeszcze wielu ciekawych rzeczy"

Nawrocki i "statek miłości". O co chodzi?

Tak tłumaczy się Nawrocki, a część polityków PiS chce wymiany kandydata

W każdym kolejnym komentarzu do tej sprawy Nawrocki zaprzecza, by mieszkał w tym hotelu tak długo i by naraził muzeum na koszty. Na ostatnim spotkaniu z wyborcami w Zakopanem – jak czytamy w "GW" – przedstawił kolejną wersję, dlaczego on sam nie zawsze korzystał z apartamentu, choć był rezerwowany na jego nazwisko.