Kolorowe pluszaki na straganach przyciągają szczególnie najmłodszych, którzy zachwycają się ich różnorodnymi kształtami i kolorami. A co za tym idzie, również rodzice decydują się na zakup zabawki dla swoich pociech.

Maskotka kapibara nowym hitem na straganach

Kapibary stały się popularne głównie za sprawą piosenki "Capybara Song", która wprowadziła te niewielkie zwierzęta do świata memów, zabawnych filmików i gadżetów. Teraz kapibary zdominowały stragany na Podhalu, stając się jedną z najchętniej kupowanych pamiątek.

Warto dodać, że maskotki kapibary nie należą do najtańszych. Ceny wahają się w Zakopanem od 60 do 100 zł za zabawkę, w zależności od rozmiaru i miejsca zakupu. WP podała, że niektóre punkty oferują również wyjątkowe wersje, takie jak kapibary z zielonym plecakiem w cenie 200 zł. Dodatkowo na straganach pojawiły się także oryginalne gadżety, takie jak świeca sojowa "Kapibara kawusiara".

Kapibara zdominowała sezon zimowy, a jeśli do lata nie nadejdzie jej godny następca, to wszystko wskazuje na to, że zostanie także hitem wakacji 2025.