TikTok to jedna z najpopularniejszych aplikacji na świecie, zwłaszcza wśród młodszych użytkowników. Została stworzona przez chińską firmę ByteDance i pozwala na tworzenie krótkich, kreatywnych filmików, które zdobywają miliony wyświetleń . TikTok początkowo zdobył popularność dzięki swojej łatwej obsłudze i ogromnej bazie efektów, filtrów i wyzwań, które angażowały użytkowników do tworzenia treści. I choć użytkownicy wciąż dobrze bawią się na TikToku , to aplikacja wśród wielu ludzi wywołuje ogromne kontrowersje.

Krytycy TikToka wskazują na problem z uzależnieniem od aplikacji. Użytkownicy, zwłaszcza dzieci często spędzają godziny na przeglądaniu filmików, co odbiera im czas, który mogliby poświęcić na naukę, pracę czy inne zajęcia. Dodatkowo TikTok jest źródłem licznych obaw związanych z bezpieczeństwem danych użytkowników, zwłaszcza że dane te trafiają do Chin , a chińskie prawo nakłada na firmy obowiązek współpracy z rządem w Pekinie.

W USA zakazano TikToka. Co zrobi Donald Trump?

Dla wielu Amerykanów to nieoczekiwana decyzja. Dlaczego doszło do zakazu? Główne obawy dotyczyły bezpieczeństwa narodowego. Amerykański rząd obawiał się, że chińska firma może wykorzystywać dane użytkowników do szpiegostwa i manipulacji. Służby wywiadowcze, w tym FBI, ostrzegały przed możliwością, że chińska platforma może być wykorzystywana do inwigilacji obywateli USA i rozprzestrzeniania dezinformacji.