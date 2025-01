Gdzie trafiło polskie masło z rządowych rezerw? Trop prowadzi do naszych sąsiadów

Tuż przed Bożym Narodzeniem premier Donald Tusk ogłosił decyzję o uruchomieniu interwencyjnych zapasów masła, mając nadzieję na obniżenie jego cen. W ramach działań rządu Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych sprzedała tysiąc ton masła przechowywanego w magazynach. Do kogo trafiło to masło? Jak donosi "Fakt", mogło ono trafić... do naszych sąsiadów.